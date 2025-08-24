Palermo-Reggiana 2-1, le pagelle dei rosa: Pierozzi da urlo, Ranocchia è una calamita, Augello pennella cross

Le pagelle dopo Palermo-Reggiana di sabato 23 agosto
Bardi 6 L’emozione c’è, perché è la prima al Barbera e anche da ex. I tiri di Reinhart gli fanno il solletico, sul gol può poco.
Diakité 5,5 La generosità come al solito non discute, gli eccessi invece sì. Si fa ammonire perché sbaglia un passaggio banale, rischia pure il secondo.
Peda 6 Recuperato in extremis e in campo perché Inzaghi non rischia con chi ha un giallo sul groppone. Attento e anche vicino al gol.
Bani 6,5 Una y e una a in meno di chi l’ha preceduto (Baniya), in più però c’è la sicurezza di chi ha una barca di partite in A. Annulla Gondo, sfortunato sul tiro di Tavsan.
Ceccaroni 6,5 Un’evoluzione continua, perché non è solo un pezzo della difesa a 3 ma anche una mezzala o un attaccante aggiunto all’occorrenza.
Pierozzi 7,5 Porca miseria che partita. Dà la palla a Brunori per il gol che poi è cancellato dal Var, poi fa su e giù sulla fascia come un dannato. Il cross per Pohjanpalo è un gioiello di precisione. Completa il capolavoro con una pennellata per il 2-1.
Ranocchia 6.5 Calamita tutti i palloni, anche perché la pressione dei dirimpettai è quasi inesistente. Ordinato, sicuro nella gestione e attento pure in fase difensiva. Se acquista un po’ di velocità, può diventare un vero faro in mediana.
Palumbo 6 Uno spezzone per crescere di condizione.
Segre 6.5 Il tuttocampista non tradisce. Sgomma veloce, pressa alto ed è sempre propositivo. E infatti è lui a regalare la palla a Pierozzi che poi viene convertita in moneta contante.
Augello 6.5 Rover all’inizio riesce a limitarlo, poi non c’è più storia. Pennella cross come se avesse un goniometro nel piede sinistro.
Gyasi 6 Una zanzara fastidiosa. Si muove in continuazione e cerca sempre di dare un riferimento al compagno che ha la palla. Pericoloso anche sotto porta.
Blin 6 Deve dare sostanza, ci riesce con la sua esperienza.
Brunori 6,5 Si muove tanto, perché c’è bisogno di rompere la linea della Reggiana che a tratti difende con otto-nove uomini in venti metri. Dà ritmo alla manovra e si fa anche trovare puntuale sull’assist di Pierozzi. Peccato che il Var gli cancelli il gol.
Le Douaron 6 Va a giocare vicino a Pohja, solo qualche spunto.
Pohjanpalo 7 All’inizio gira un po’ a vuoto. Alla prima palla buona fa capire perché è un fattore in Serie B: si avventa sul cross di Pierozzi con tempismo e forza e il gol non può che essere una conseguenza. standing ovation alla sostituzione.
Corona Senza voto
Allenatore Inzaghi 7 Il suo primo Palermo in campionato è diverso da quello in Coppa. Squadra propositiva, aggressiva e anche paziente. La prima pietra è messa e i rosanero possono solo crescere con lui.
Arbitro Pezzuto 5.5 Si perde qualche fallo e qualche altra decisione non convince del tutto. Sul gol di Brunori è aiutato dal Var.
