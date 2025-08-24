Palermo-Reggiana 2-1, le pagelle dei rosa: Pierozzi da urlo, Ranocchia è una calamita, Augello pennella cross

Ceccaroni 6,5 Un’evoluzione continua, perché non è solo un pezzo della difesa a 3 ma anche una mezzala o un attaccante aggiunto all’occorrenza.

Bani 6,5 Una y e una a in meno di chi l’ha preceduto (Baniya), in più però c’è la sicurezza di chi ha una barca di partite in A. Annulla Gondo, sfortunato sul tiro di Tavsan.

Peda 6 Recuperato in extremis e in campo perché Inzaghi non rischia con chi ha un giallo sul groppone. Attento e anche vicino al gol.

Bardi 6 L’emozione c’è, perché è la prima al Barbera e anche da ex. I tiri di Reinhart gli fanno il solletico, sul gol può poco.

Pierozzi 7,5 Porca miseria che partita. Dà la palla a Brunori per il gol che poi è cancellato dal Var, poi fa su e giù sulla fascia come un dannato. Il cross per Pohjanpalo è un gioiello di precisione. Completa il capolavoro con una pennellata per il 2-1.

Ranocchia 6.5 Calamita tutti i palloni, anche perché la pressione dei dirimpettai è quasi inesistente. Ordinato, sicuro nella gestione e attento pure in fase difensiva. Se acquista un po’ di velocità, può diventare un vero faro in mediana.

Palumbo 6 Uno spezzone per crescere di condizione.

Segre 6.5 Il tuttocampista non tradisce. Sgomma veloce, pressa alto ed è sempre propositivo. E infatti è lui a regalare la palla a Pierozzi che poi viene convertita in moneta contante.

Augello 6.5 Rover all’inizio riesce a limitarlo, poi non c’è più storia. Pennella cross come se avesse un goniometro nel piede sinistro.

Gyasi 6 Una zanzara fastidiosa. Si muove in continuazione e cerca sempre di dare un riferimento al compagno che ha la palla. Pericoloso anche sotto porta.

Blin 6 Deve dare sostanza, ci riesce con la sua esperienza.

Brunori 6,5 Si muove tanto, perché c’è bisogno di rompere la linea della Reggiana che a tratti difende con otto-nove uomini in venti metri. Dà ritmo alla manovra e si fa anche trovare puntuale sull’assist di Pierozzi. Peccato che il Var gli cancelli il gol.

Le Douaron 6 Va a giocare vicino a Pohja, solo qualche spunto.

Pohjanpalo 7 All’inizio gira un po’ a vuoto. Alla prima palla buona fa capire perché è un fattore in Serie B: si avventa sul cross di Pierozzi con tempismo e forza e il gol non può che essere una conseguenza. standing ovation alla sostituzione.

Corona Senza voto

Allenatore Inzaghi 7 Il suo primo Palermo in campionato è diverso da quello in Coppa. Squadra propositiva, aggressiva e anche paziente. La prima pietra è messa e i rosanero possono solo crescere con lui.

Arbitro Pezzuto 5.5 Si perde qualche fallo e qualche altra decisione non convince del tutto. Sul gol di Brunori è aiutato dal Var.