Palermo, la prima gioia. Stesa la Reggiana

Finisce con tutto lo stadio che urla «Pippo, Pippo» mentre il nuovo messia del Palermo osserva il figlioletto che calcia e segna nella porta sotto la curva Nord. Chissà che non sia un presagio di quello che sarà… Intanto c’è questo esordio vincente del Palermo che porta a casa i primi tre punti di una stagione che deve arrivare lontanissimo.

Si comincia come speravano tutti e come sognava Inzaghi. Superpippo sostiene di non aver ancora fatto niente per Palermo, ma in effetti non è così: se anche ieri c’erano più di trentamila tifosi allo stadio gran parte del merito è suo.

Voleva che i tifosi fossero orgogliosi alla fine della partita con la Reggiana e Inzaghi è stato accontentato, perché il Palermo ha vinto una gara viscida, resa ancora più scivolosa dal gol di Tavsan al 17’ della ripresa che aveva pareggiato quello di Pohjanpalo.

Un anno fa il Palermo si sarebbe sfaldato come neve in primavera dopo quella mazzata, questo invece sembra di un’altra pasta. Perché ha qualità e anche carattere: la prima c’era anche la stagione scorsa, il secondo l’hanno portato il mercato e Inzaghi.