Il Barbera dà spettacolo, oltre 30 mila a fare il tifo: è un pubblico da Serie A

Un’esplosione di amore a tinte rosanero. E se il buongiorno si vede dal mattino, allora possiamo ben sperare che sarà una stagione da non dimenticare. Palermo-Reggiana è stata la partita perfetta sotto ogni punto di vista, e non solo per la vittoria sulla Reggiana.

Che sarebbe stata una serata indimenticabile lo si era già captato durante i giorni che hanno preceduto l’incontro di ieri. A partire da una campagna abbonamenti da record, che ha fatto registrare numeri da Serie A che hanno superato abbondantemente quota 15 mila tessere vendute, infatti, il popolo rosanero ha sin dalle primissime fasi accettato il nuovo progetto del Palermo.

Contro la Reggiana, sugli spalti erano in 30.868, un numero destinato a restare per tanto tempo tra i migliori fatti registrare dai sostenitori rosa. Mai il Renzo Barbera, infatti, aveva dato il benvenuto alla stagione di Serie B in maniera così calorosa alla propria squadra, almeno da quando il Palermo è sotto la gestione del City Football Group. Alla prima partita casalinga sotto l’egida del CFG, infatti, i tifosi del Palermo furono 21.835.