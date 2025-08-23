Palermo-Reggiana: ecco le formazioni ufficiali. Il pullman dei giocatori rosanero arriva al Barbera, la festa dei tifosi

Palermo-Reggiana apre la prima giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026. L’arrivo del pullman rosanero al “Renzo Barbera” è stato accolto da cori e bandiere: una festa di entusiasmo dei tifosi per caricare la squadra di Inzaghi in vista del debutto stagionale. Fischio d’inizio alle ore 21. Dirige l’incontro l’arbitro Pezzuto di Lecce, assistito da Di Giacinto di Teramo e Pascarella di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale Vogliacco di Bari, al VAR Volpi di Arezzo e AVAR Del Giovane di Albano Laziale.

Queste le formazioni ufficiali

PALERMO (3-4-2-1): 22 Bardi; 23 Diakité, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre, 10 Ranocchia, 3 Augello; 11 Gyasi, 9 Brunori (C); 20 Pohjanpalo

A disposizione: 66 Joronen, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli

Allenatore: Inzaghi

REGGIANA (3-4-2-1): 1 Motta; 17 Libutti (C), 2 Papetti, 43 Bonetti; 23 Rover, 16 Reinhart, 26 Bertagnoli, 7 Marras; 10 Tavsan, 90 Portanova, 11 Gondo

A disposizione: 12 Seculin, 3 Bozzolan, 4 Rozzio, 5 Stulac, 6 Vallarelli, 9 Novakovich, 13 Meroni, 14 Quaranta, 19 Basili, 44 Mendicino, 91 Conte, 98 Cavaliere