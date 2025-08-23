Palermo in campo, ecco dove seguire la partita

Serata speciale per i tifosi del Palermo. Torna l’appuntamento con Studio Stadio: stasera alle 20.30 Cinzia Gizzi condurrà la prima puntata per seguire Palermo - Reggiana. In studio, l’opinionista Umberto Calaiò, Ciccio De Gaetano e Alessandro Cintura. Giovanni Di Marco sarà in diretta dal Barbera. Nel pre partita, l’atmosfera dello stadio con i video dei tifosi Pietro Adragna, Enrico Andò e Massimo Vullo. In collegamento: il doppio ex Beppe Accardi, Gero Riggio e Roberto Crivello. Alla postazione interattiva, Sara Spataro. Messaggi al 335-1356928. La novità di questa stagione: le incursioni dallo stadio di Sasà Salvaggio.

Chi preferisce la radio, invece, potrà vivere minuto per minuto le emozioni della gara su Rgs con la radiocronaca affidata alla voce di Giuseppe D’Agostino.

Oltre agli appuntamenti targati Tgs e Rgs, c’è la possibilità di seguire il match anche in diretta tv e streaming. Palermo-Reggiana sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Amazon Prime Video, con il pacchetto a pagamento “La B Channel”, riservato a chi ha già sottoscritto l’abbonamento Prime. In entrambi i casi, sia su Dazn che su Amazon Prime Video, è necessario disporre di una connessione internet stabile e di un dispositivo compatibile.