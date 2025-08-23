Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Mister Inzaghi: «Sono contento, potevamo chiudere prima la partita ma è una vittoria pesante»

Mister Inzaghi: «Sono contento, potevamo chiudere prima la partita ma è una vittoria pesante»

Torretta (Palermo) 08/08/2025: Filippo Inzaghi durante la conferenza stampa prima dell Anglo-Palermitan Trophy contro il Manchester City al Palermo City Football Academy (CFA), il centro sportivo di Torretta.(Foto Tullio Puglia)

È arrivata la prima vittoria stagionale per Filippo Inzaghi con una squadra che ha girato bene, attenta su tutti i palloni, dando già l’idea di quale sarà il campionato dei rosanero.

«Sono molto contento - dice nel post gara - è chiaro che la Reggiana partiva forte e che dovevamo chiuderla prima, abbiamo fatto 25 tiri in porta. Faccio anche i complimenti al loro portiere, molto giovane e che ha mostrato personalità».

L'allenatore del Palermo, infatti, sente la responsabilità, ma è soddisfatto di quanto fatto vedere sul terreno di gioco dalla sua squadra. «Prendere un gol con una deviazione poteva ammazzare un toro ma noi, siamo rimasti e abbiamo reagito. Ho cercato di preparare la partita in un certo modo e penso sia andata bene, tanti cross e tanti tiri. Potevamo chiuderla prima sì ma è una vittoria pesante».

La serata, secondo Superpippo, è stata emozionante, considerato anche il calore del pubblico: «Dobbiamo migliorare molto ancora ma dopo 40 giorni che sono qui, non potevo pensare il contrario. Questa partita mi lascia ben sperare, sappiamo di essere forti e di avere il pubblico di un’altra categoria. La gente è straordinaria speriamo di essere alla loro altezza, ma ho visto una squadra che si impegna e che lotta».

E l’allenatore, nonostante, la grande partita da parte di tutti aveva due di loro «sotto osservazione», Pierozzi e Ranocchia: «Quando sono arrivato sentivo delle voci su questi giocatori e stasera hanno fatto solo il primo passo. Sono contento per loro due, che erano un attimino sotto osservazione ma sono stati bravi tutti. Era difficile trovare varchi, la Reggiana è una squadra che parte fortissimo e oggi dovevamo fare grande attenzione abbiamo subito poco e sono contento. Spero di regalare alla gente questo tipo di partite».

Con Inzaghi in conferenza stampa c’era anche il figlio Edoardo.

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province