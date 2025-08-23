Mister Inzaghi: «Sono contento, potevamo chiudere prima la partita ma è una vittoria pesante»

È arrivata la prima vittoria stagionale per Filippo Inzaghi con una squadra che ha girato bene, attenta su tutti i palloni, dando già l’idea di quale sarà il campionato dei rosanero.

«Sono molto contento - dice nel post gara - è chiaro che la Reggiana partiva forte e che dovevamo chiuderla prima, abbiamo fatto 25 tiri in porta. Faccio anche i complimenti al loro portiere, molto giovane e che ha mostrato personalità».

L'allenatore del Palermo, infatti, sente la responsabilità, ma è soddisfatto di quanto fatto vedere sul terreno di gioco dalla sua squadra. «Prendere un gol con una deviazione poteva ammazzare un toro ma noi, siamo rimasti e abbiamo reagito. Ho cercato di preparare la partita in un certo modo e penso sia andata bene, tanti cross e tanti tiri. Potevamo chiuderla prima sì ma è una vittoria pesante».

La serata, secondo Superpippo, è stata emozionante, considerato anche il calore del pubblico: «Dobbiamo migliorare molto ancora ma dopo 40 giorni che sono qui, non potevo pensare il contrario. Questa partita mi lascia ben sperare, sappiamo di essere forti e di avere il pubblico di un’altra categoria. La gente è straordinaria speriamo di essere alla loro altezza, ma ho visto una squadra che si impegna e che lotta».