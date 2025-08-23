Dionigi: «Palermo più forte, ma la Reggiana ha retto bene contro una corazzata»

«Penso che all’inizio abbiamo avuto 4 buone ripartenze, poi il Palermo ha spinto ha preso il Pallino del gioco e ha vinto meritatamente», ha detto il tecnico della Reggiana Davide Dionigi in conferenza stampa al termine della sfida con il Palermo.

«Noi siamo riusciti a pareggiarla al cospetto di una squadra fortissima che lotterà per la serie A e con un grande pubblico, ma sono convinto che se non prendevamo nuovamente gol subito sarebbe andata in maniera diversa - ha proseguito Dionigi -. Ho visto comunque una squadra che sta bene in salute e sono moderatamente soddisfatto. Abbiamo retto bene contro una corazzata, noi siamo una squadra che ha tanti giovani da fare giocare, crescere e fare sbagliare, come Motta e Conte».