Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Il Palermo preleva Davide Veroli, in rosanero sarà il vice Ceccaroni

Il Palermo preleva Davide Veroli, in rosanero sarà il vice Ceccaroni

di

AS Roma's Zeki Celik (L) vies for the ball with UC Sampdoria's Davide Veroli during the Italian Cup round of 16 soccer match between AS Roma and UC Sampdoria at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 18 December 2024. ANSA/ETTORE FERRARI

Il Palermo preleva Davide Veroli dal Cagliari. Il difensore, classe 2003, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. Veroli, che in rosanero sarà il vice Ceccaroni, ha già totalizzato più di quaranta presenze in serie B con le maglie di Catanzaro e Sampdoria.

Alla vigilia dell’esordio in campionato, contro la Reggiana, Inzaghi ha dunque un nuovo innesto per la propria squadra, e potrebbe non essere l’ultimo. Il ds Carlo Osti monitora altre opportunità, sempre per la difesa.

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province