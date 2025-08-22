Augello non si pone limiti: «Questo Palermo punta in alto»

È stato uno dei colpi più importanti del Palermo. Tommaso Augello è tra quei giocatori scesi dalla Serie A per portare esperienza. A Cagliari, ha contribuito alla salvezza dei sardi con le sue folate sulla fascia e 7 assist. Adesso lo aspetta una nuova avventura per provare a tonare nel calcio che conta.

È arrivato dopo tanta Serie A: Palermo è un punto di rilancio ulteriore della sua carriera?

«Se sono arrivato qui dopo un po’ di anni di Serie A è perché ho visto qui un progetto importante: un nuovo rilancio, un qualcosa di diverso per me. Sono convinto di poter esprimermi al massimo per potare il Palermo dove merita per poi proseguire un percorso importante e ambizioso con con il City Group».

Ci racconta la trattativa che l’ha portata qui? Che ruolo ha avuto la presenza di Osti?

«Palermo è stata la prima squadra che mi ha voluto fortemente. L’influenza del direttore ha aiutato a velocizzare la trattativa. L’ho avuto alla Samp: è una persona fantastica con la quale mi sono trovato molto bene. Sia lui che Inzaghi hanno inciso nel portarmi qui e io non ho dubitato un attimo nel sposare un progetto importante».