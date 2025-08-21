Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Palermo, l’ora di Ranocchia. Ci vuole una prova da...10

Palermo, l’ora di Ranocchia. Ci vuole una prova da...10

Serie B, il centrocampista chiamato al riscatto. Dopo una stagione in penombra servono subito risposte sul suo ruolo. Inzaghi lo ha riproposto in mediana e con la Reggiana partirà dal primo minuto

Cremona 16/08/2024: Filippo Ranocchia of Palermo FC battles for the ball with Franco Vazquez of US Cremonese durante la partita di Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026 Cremonese vs Palermo allo Stadio Giovanni Zini di Cremona(Foto Tullio Puglia)

Il passaggio in lista over, le ambizioni di promozione diretta, la concorrenza a centrocampo e la voglia di riscattare un’annata sottotono: nel campionato che sta per iniziare tutti al Palermo sono chiamati a prendersi più responsabilità, con Inzaghi da un lato e la piazza dall’altro che aspettano risposte concrete.

Uno dei giocatori con più riflettori addosso, sia per l’investimento fatto sia per il talento ancora in parte inespresso, è Filippo Ranocchia: Superpippo lo ha inserito dal primo minuto con Manchester City e Cremonese, ma le prestazioni non sono state esaltanti e il numero 10 è incappato in qualche errore di troppo, proprio come in diverse gare del 2024/25.

Prima di Pohjanpalo è stato lui l’acquisto più oneroso dell’era City Football Group, con quasi 4 milioni di euro versati nelle casse della Juventus a gennaio 2024: sedici mesi dopo, con i rosa eliminati al primo turno play-off e la necessità di avviare una rifondazione, il nome di Ranocchia è stato inserito senza indugi tra quelli da cui ripartire nella nuova stagione.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale. 

Digital Edition
Dal Giornale di Sicilia in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province