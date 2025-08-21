Palermo, l’ora di Ranocchia. Ci vuole una prova da...10

Il passaggio in lista over, le ambizioni di promozione diretta, la concorrenza a centrocampo e la voglia di riscattare un’annata sottotono: nel campionato che sta per iniziare tutti al Palermo sono chiamati a prendersi più responsabilità, con Inzaghi da un lato e la piazza dall’altro che aspettano risposte concrete.

Uno dei giocatori con più riflettori addosso, sia per l’investimento fatto sia per il talento ancora in parte inespresso, è Filippo Ranocchia: Superpippo lo ha inserito dal primo minuto con Manchester City e Cremonese, ma le prestazioni non sono state esaltanti e il numero 10 è incappato in qualche errore di troppo, proprio come in diverse gare del 2024/25.

Prima di Pohjanpalo è stato lui l’acquisto più oneroso dell’era City Football Group, con quasi 4 milioni di euro versati nelle casse della Juventus a gennaio 2024: sedici mesi dopo, con i rosa eliminati al primo turno play-off e la necessità di avviare una rifondazione, il nome di Ranocchia è stato inserito senza indugi tra quelli da cui ripartire nella nuova stagione.