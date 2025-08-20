Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Palermo, per fare sul serio servono i lampi di Brunori-Pohja

Palermo, per fare sul serio servono i lampi di Brunori-Pohja

Serie B, gli attaccanti verso l’esordio con la Reggiana. Soltanto tre gol in precampionato, ma è una delle coppie più forti del torneo. Inzaghi avrà bisogno della loro vena realizzativa se vuole puntare alla A

Cremona 16/08/2024: Joel Pohjanpalo of Palermo FC durante la partita di Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026 Cremonese vs Palermo allo Stadio Giovanni Zini di Cremona(Foto Tullio Puglia)

Il rodaggio è finito, ora è il momento di fare sul serio: se il Palermo vuole ambire alla Serie A non potrà fare a meno delle doti realizzative di Brunori e Pohjanpalo, centravanti tra i più temibili del panorama cadetto, ma reduci da un precampionato a fari spenti.

Già nella seconda metà della scorsa stagione hanno mostrato ciò di cui sono capaci negli ultimi sedici metri: adesso Inzaghi è pronto a metterli l’uno accanto all’altro contro la Reggiana, dopo che a Cremona aveva optato per la staffetta (il numero 20 dall’inizio, poi sostituito nella ripresa dal capitano).

Nel 2024/25, pur avendo giocato insieme solo nel girone di ritorno (il finlandese è arrivato dal Venezia alla fine del mercato invernale), erano comunque riusciti a mettere su numeri strepitosi: 18 gol totali, nove a testa.

In Serie B solo cinque coppie d’attacco erano riuscite a fare meglio, ma in questo caso il dato realizzativo riguarda l’intera stagione: Laurienté-Pierini del Sassuolo con 28, Iemmello-Biasci del Catanzaro con 22, Tramoni-Lind del Pisa (sotto la guida proprio di Superpippo), Esposito-Lapadula dello Spezia e Adorante-Candellone della Juve Stabia tutti con 21.

Ora però la situazione ai blocchi di partenza del campionato cadetto è completamente diversa: Sassuolo e Pisa sono in massima serie, Biasci è in uscita dal Catanzaro, Esposito e Adorante (rispettivamente 17 e 15 reti nel 2024/25) hanno cambiato squadra.

Sarà dunque inevitabile che il duo offensivo più temuto in Serie B sia quello composto da Brunori e Pohjanpalo: le difese avversarie guarderanno non solo ai 18 gol in coppia della passata stagione, ma anche e soprattutto ai 39 complessivi del 2023/24 (17 il numero 9 rosanero, 22 il finlandese in laguna).

L'articolo completo oggi sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.

Digital Edition
Dal Giornale di Sicilia in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province