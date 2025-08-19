Palermo-Reggiana, Inzaghi commenta il post sulla vendita dei biglietti: «Riempiamolo!»

«Riempiamolo!». Il grido di battaglia lo lancia Superpippo Inzaghi su Instagram: l'allenatore del Palermo ha commentato il post del club che annuncia l'apertura della vendita dei biglietti per la prima in casa dei rosanero, che affronteranno la Reggiana sabato 23 agosto alle 21.

Inzaghi chiama a raccolta i tifosi: l'obiettivo è ricreare la stessa atmosfera di entusiasmo che ha fatto da cornice alla sfida in famiglia con il Manchester City. La vittoria a Cremona in Coppa Italia all'esordio stagionale darà sicuramente una mano. Il resto è tutto nelle mani (e nei piedi) della banda di Superpippo.