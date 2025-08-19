Bani, Augello e Gyasi: Palermo hai un passo da A

È ancora presto per i primi bilanci, ma dai 90’ di Coppa Italia Inzaghi ha già ricevuto qualche indicazione importante: nelle partite che contano avere gente che proviene da una categoria superiore aiuta tanto. Allo Zini, oltre a Bardi che ha parato il rigore decisivo su Johnsen, i migliori sono stati proprio i nuovi acquisti arrivati dalla Serie A: Bani, Augello e Gyasi, 538 presenze complessive nel massimo campionato.

Ciascuno di loro è simbolo del nuovo corso intrapreso sul mercato da Osti e Inzaghi: poche scommesse, tanta esperienza. Superpippo aveva manifestato l’intenzione di cambiare qualcosa in vista del campionato, ma non ha voluto rinunciare alle sue pedine con i trascorsi più importanti in massima serie: i tre, che erano partiti dall’inizio anche contro il Manchester City facendo intravedere spunti discreti pur fronteggiando dei «marziani», a Cremona hanno disputato una prestazione solida e senza sbavature.

I segnali più interessanti sono arrivati da Gyasi (178 presenze in A), sia perché con gli inglesi era rimasto in campo per 90’, sia perché allo Zini è stato schierato da Inzaghi sulla trequarti. Si tratta del terzo ruolo diverso in una settimana: contro i Citizens aveva fatto l’esterno prima a destra, poi a sinistra. Che il numero 11 fosse particolarmente duttile non è una novità: alla prima di campionato dovrebbe tornare ad agire a tutta fascia, ma Superpippo sa di poter contare su un giocatore capace di interpretare più ruoli in maniera discreta.