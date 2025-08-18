Sarà l'Udinese la prossima avversaria del Palermo in Coppa Italia: i friulani battono la Carrarese 2-0

L’Udinese batte 2-0 la Carrarese e si qualifica per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Palermo. Al 'Friulì sono decisive le reti di Arthur Atta (43') e Iker Bravo (59'). I ragazzi di mister Runjaic dunque bagnano l’esordio ufficiale con una vittoria: al Bluenergy Stadium contro la Carrarese finisce 2-0 grazie ai gol di Atta e Bravo.

Il match si sblocca a fine primo tempo, quando Atta recupera palla, parte in slalom tra i difensori toscani e deposita in porta il gol dell’1-0 per l’Udinese. La seconda frazione si apre con un’occasione per la Carrarese, su cui Solet è però pronto a chiudere in angolo il tiro di Accornero. Poco dopo arriva la doppia risposta bianconera, prima con il tunnel e il tiro – alto – da fuori di Bravo, poi con l’interno di Ehizibue parato da Bleve, arrivato dopo un’altra serpentina di Atta.

I toscani si fanno vedere di nuovo all’ora di gioco, con Bozhanaj che trova spazio ma poi calcia in modo impreciso. Subito torna in attacco l’Udinese, con un’azione in cui la palla non sembra voler entrare: dopo varie parate, respinte e un palo di Davis, Bravo scarica sotto la traversa il 2-0. Va poi vicino al 3-0 Zemura, che pennella una punizione delle sue, parata però da Bleve. A un quarto d’ora dalla fine doppio tentativo per Pafundi, che prima centra un compagno e poi manca di poco la porta con un sinistro a giro dal limite. La Carrarese prova ad accorciare con Distefano e Zuelli: a entrambi Sava nega il gol con due parate in sicurezza.

Al fischio finale è dunque 2-0: i bianconeri passano ai sedicesimi di finale, dove incontreranno il Palermo a fine settembre.

Tabellino

Udinese (3-5-2): Sava; Palma (dal 31’ st Goglichidze), Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric (dal 20’ st Piotrowski), Karlstrom (cap.), Atta (dal 41’ st Zarraga), Zemura; Bravo (dal 31’ st Pafundi), Davis (dal 20’ st Bayo).

A disposizione: Nunziante, Padelli, Kamara, Bertola, Brenner, Kabasele, Camara, Modesto, Pizarro. All. Runjaic.

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Calabrese (dal 34’ st Ruggeri), Illanes, Imperiale (cap.); Zanon, Zuelli, Schiavi (dal 16’ st Parlanti), Belloni (dal 16’ st Bouah); Accornero, Bozhanaj (dal 16’ st Distefano); Abiuso (dal 25’ st Melegoni).

A disposizione: Garofani, Fiorillo, Oliana, Cham, Rubino, Scheffer, Capezzi. All. Calabro.

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Ceolin - Scarpa

IV ufficiale: Rapuano

VAR: Volpi

AVAR: Meraviglia

Marcatori: Atta (U) al 43’ pt, Bravo (U) al 14’ st

Ammoniti: Bozhanaj (C) al 17’ pt, Zemura (U) al 16’ st

Espulsi: nessuno

Note: 2’ di recupero nel primo tempo, 3’ di recupero nel secondo tempo.