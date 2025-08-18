Il mercato del Palermo. Veroli sta arrivando, c’è pure l’idea Vogliacco

Non solo Joronen, i prossimi giorni saranno decisivi anche per il trasferimento in Sicilia di Veroli, in arrivo dal Cagliari.

Ora che anche gli ultimi dettagli tra le due società sono stati definiti, si attendono solo gli ultimi passaggi propedutici all’annuncio ufficiale: il Palermo, con gli uomini contati in difesa, avrà così il suo vice-Ceccaroni (e all’occorrenza anche un possibile esterno a tutta fascia) senza andare a occupare alcuno slot over. Veroli passerà ai rosa in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A.

Con lui e Joronen il mercato in entrata è virtualmente chiuso, a meno di operazioni a sorpresa in uscita che rendano necessaria la sostituzione di qualche giocatore: al momento quello con più richieste è Vasic, ancora nel mirino di Reggiana ed Empoli, ma il discorso verrà affrontato solo dopo la prima di campionato (che il Palermo disputerà proprio contro gli emiliani). I granata nei giorni scorsi avevano provato un nuovo assalto a Corona, ma i rosa non si sono nemmeno seduti al tavolo: per Inzaghi come per la società il classe 2004 è incedibile, nonché pronto per giocarsi le sue carte in Sicilia.