Coppa Italia. Il Palermo passa ai rigori, Bardi ferma la Cremonese

La decidono i rigori e la decide chi non doveva nemmeno esserci. È Bardi l’eroe di Cremonese-Palermo, partita dei trentaduesimi di Coppa Italia che non passerà alla storia per bellezza, ma che si ricorderà per la parata di Bardi sul quinto rigore della Cremonese battuto da Johnsen. Prima avevano fatto tutti centro, con Brunori, Palumbo, Corona, Augello e Ceccaroni «killer» rosanero. Johnsen, invece, s’è fatto ipnotizzare dal portiere che è arrivato da un niente e che ha giocato per l’infortunio di Gomis e il Palermo s’è regalato meritatamente i sedicesimi di finale dove affronterà una fra Udinese e Carrarese.

Un Palermo che ha confermato le buone sensazioni emerse nell’amichevole con il City e anche di essere già squadra. La differenza di categoria con la Cremonese, infatti, non c’è vista proprio e ai punti, nei novanta minuti, avrebbe già meritato il Palermo che ha giocato meglio, ha difeso alto e pressato fino alla porta avversaria. Quella che è mancata è stata la zampata, ma Inzaghi sa di avere una squadra tosta e pronta per il debutto in campionato.