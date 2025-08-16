Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Cremonese-Palermo, le notizie in tempo reale. Ranocchia parte titolare con Segre in mediana
Live

Cremonese-Palermo, le notizie in tempo reale. Ranocchia parte titolare con Segre in mediana

In avanti Pohjanpalo sarà supportato da Gyasi e Le Douaron, in difesa spazio a Peda. Nicola lascia in panchina Vazquez

di

Inizia la stagione ufficiale per il Palermo, impegnato questa sera (16 agosto) contro la Cremonese allo Zini nei trentaduesimi di Coppa Italia. Calcio d'inizio alle 21.15.

Queste le formazioni

CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti (Cap.); 7 Zerbin, 18 Collocolo, 33 Grassi, 27 Vandeputte, 3 Pezzella; 90 Bonazzoli 9 De Luca

A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Vazquez, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 77 Okereke.

Allenatore: Nicola.

PALERMO (3-4-2-1): 22 Bardi; 29 Peda, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi,  8 Segre (Cap.), 10 Ranocchia, 3 Augello; 11 Gyasi, 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo

A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 18 Avena, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto

Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Zanotti (Rimini)
Assistenti: Belsanti (Bari) e Biffi (Treviglio). Quarto ufficiale: Marcenaro (Genova). Var: Aureliano (Bologna), assistente Var Prenna (Molfetta)

Di seguito la diretta testuale della partita

Live

Calcio d'angolo per il Palermo

Calcio d'angolo per il Palermo: allontana Baschirotto

Squadre in campo

Le squadre sono scese in campo: il calcio di inizio battuto dalla Cremonese

Tag:

Persone:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province