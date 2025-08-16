Cremonese-Palermo, le notizie in tempo reale. Ranocchia parte titolare con Segre in mediana

Inizia la stagione ufficiale per il Palermo, impegnato questa sera (16 agosto) contro la Cremonese allo Zini nei trentaduesimi di Coppa Italia. Calcio d'inizio alle 21.15.
Queste le formazioni
CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti (Cap.); 7 Zerbin, 18 Collocolo, 33 Grassi, 27 Vandeputte, 3 Pezzella; 90 Bonazzoli 9 De Luca
A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Vazquez, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 77 Okereke.
Allenatore: Nicola.
PALERMO (3-4-2-1): 22 Bardi; 29 Peda, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre (Cap.), 10 Ranocchia, 3 Augello; 11 Gyasi, 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo
A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 18 Avena, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto
Allenatore: Inzaghi
ARBITRO: Zanotti (Rimini)
Assistenti: Belsanti (Bari) e Biffi (Treviglio). Quarto ufficiale: Marcenaro (Genova). Var: Aureliano (Bologna), assistente Var Prenna (Molfetta)
Di seguito la diretta testuale della partita
