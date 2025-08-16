Cremonese-Palermo, formazioni ufficiali: in avanti Gyasi e Le Douaron dietro Pohjanpalo. Nicola lascia fuori Vazquez

Queste le formazioni ufficiali della gara Cremonese-Palermo, valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026, in programma alle ore 21.15
CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti (Cap.); 7 Zerbin, 18 Collocolo, 33 Grassi, 27 Vandeputte, 3 Pezzella; 90 Bonazzoli 9 De Luca
A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Vazquez, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 77 Okereke.
Allenatore: Nicola.
PALERMO (3-4-2-1): 22 Bardi; 29 Peda, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre (Cap.), 10 Ranocchia, 3 Augello; 11 Gyasi, 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo
A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 18 Avena, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto
Allenatore: Inzaghi
ARBITRO: Zanotti (Rimini)
AA1: Belsanti (Bari)
AA2: Biffi (Treviglio)
IV UFFICIALE: Marcenaro (Genova)
VAR: Aureliano (Bologna)
AVAR: Prenna (Molfetta)
