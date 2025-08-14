Il Palermo a Cremona, Inzaghi: «Si fa sul serio, voglio riscontri»

Saranno oltre mille i tifosi del Palermo dopodomani (16 agosto) a Cremona, per il primo match ufficiale del club rosanero, i trentaduesimi di Coppa Italia. Il tecnico Pippo Inzaghi incassa la notizia con soddisfazione e chiede ai suoi uomini le prime risposte sul campo. «I tifosi hanno già vinto, adesso sta a noi - sottolinea dai canali ufficiali del Palermo - fargli vedere che la fiducia era ben riposta. Speriamo di fare grandi partite sul campo per far sì che la loro fiducia aumenti. Si inizia a fare sul serio. Andiamo ad affrontare una squadra che farà la Serie A, speriamo di essere all’altezza e fare una grande gara. Mi auguro che la squadra faccia vedere in campo ciò che mi fa vedere quotidianamente. Al di la del risultato mi aspetto delle risposte, vorrei vedere una squadra che gioca e che ha personalità. Scenderà in campo la solita formazione, con qualche variazione. Ci saranno tre, quattro giocatori nuovi rispetto all’inizio dell’amichevole contro il City».

Un volto nuovo certamente sarà tra i pali. Il portiere Alfred Gomis ha riportato la frattura del radio del braccio destro e sarà fuori causa per almeno due mesi. C’è pronto Francesco Bardi, appena sbarcato in rosanero, ma non è escluso che il club rosanero pensi a un nuovo innesto di livello. Tanti i nomi di portieri accostati al Palermo, da Gollini a Perin, da Klinsmann a Joronen. «Sono molto dispiaciuto per Gomis - ammette Inzaghi - è un ragazzo straordinario, che si era messo in luce e stava facendo benissimo, adesso deve pensare solo a guarire. Abbiamo la fortuna di avere una garanzia in Bardi, l’anno scorso è stato uno dei migliori portieri della Serie B. Lui è un elemento affidabile, di grande esperienza. Non diamogli troppe responsabilità, dato che si allena con noi da pochi giorni. Con la società poi valuteremo il da farsi».