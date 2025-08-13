Palermo, è subito Bardi: «Pronto a fare la mia parte»

Un adattamento più rapido del previsto alla nuova realtà, ma l’esperienza è quella giusta per rispondere presente fin da subito: con l’infortunio di Gomis sarà Bardi a difendere i pali del Palermo in Coppa Italia a Cremona. L’ex Reggiana, presentato ieri al centro sportivo di Torretta, è arrivato da svincolato la scorsa settimana dopo aver saltato il ritiro in Valle d’Aosta, ma con il senegalese ai box diventa la prima opzione in porta in attesa che venga perfezionato l’arrivo di un altro estremo difensore: dopodiché sarà Inzaghi a decidere chi schierare titolare.

Al Palermo serviva un cambio di passo tra i pali dopo la mancata riconferma di Audero e le troppe incertezze di Desplanches, mandato in prestito al Pescara. Di certo Bardi, che alle spalle ha 54 presenze in A (sempre però da portiere di riserva, tranne nel 2013/14 al Livorno) e 278 in B, spera di ritagliarsi un ruolo di primo piano in rosanero e vivere un’annata ricca di soddisfazioni, individuali e di squadra, a cominciare proprio dalla sfida con la Cremonese. «Per me è un privilegio essere qua – racconta – l’accoglienza dei tifosi è stata emozionante e ci ha fatto capire, soprattutto a noi nuovi, l’importanza che abbiamo come giocatori verso la città; dobbiamo sentire questa responsabilità sulla nostra pelle e trasformarla in carica agonistica da portare in campo».