Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Palermo, con la Cremonese si cambia: ci sono quattro candidature

Palermo, con la Cremonese si cambia: ci sono quattro candidature

Verso il debutto ufficiale in Coppa Italia. Inzaghi ha già annunciato che schiererà una formazione diverso rispetto a quella di sabato scorso con il City. Oltre a Bardi, almeno un volto nuovo per reparto

Palermo 09/08/2025: durante la partita amichevole Palermo vs Manchester City allo Stadio Renzo Barbera di Palermo(Foto Tullio Puglia)

Valutare la profondità dell’organico e dosare le energie in vista del campionato: queste le missioni di Inzaghi in vista della gara di Coppa Italia con la Cremonese, spartiacque tra l’amichevole di lusso con il Manchester City e l’esordio in campionato con la Reggiana.

Il tecnico, già alla vigilia dell’impegno con gli inglesi, aveva annunciato la volontà di cambiare diverse pedine rispetto alla formazione titolare: oltre alla sostituzione obbligatoria di Gomis che si è rotto un braccio, il cui posto sarà quasi certamente preso da Bardi, è probabile che il tecnico opti per (almeno) una modifica in ciascun reparto.

Il primo candidato a partire dall’inizio allo Zini è Peda, sempre più centrale negli schemi di Superpippo che lo ha schierato titolare in quattro delle cinque amichevoli disputate nel ritiro in Valle d’Aosta. A lasciargli il posto dovrebbe essere uno tra Diakité e Bani.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.

Digital Edition
Dal Giornale di Sicilia in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province