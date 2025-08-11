Radiocronaca e nuovi format, Tgs e Rgs a fianco del Palermo

Comincia una stagione di grandi speranze per i tifosi del Palermo e anche il gruppo Giornale di Sicilia vuole essere protagonista al fianco dei rosanero. Sono tantissime le novità nel palinsesto di Tgs ed Rgs in vista dell’ormai imminente stagione calcistica, altre sono previste sul quotidiano cartaceo e sul sito Gds.it.

Altra novità è il format «Sveglia Sicilia – Alè Palermo» che andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.30 in radiovisione, quindi sia su Tgs che su Rgs, a partire da lunedì 25. A condurre il programma sarà Davide Cammarata che riempirà il contenitore a tinte rosanero con curiosità, interviste e commenti. Un’ora di chiacchiere e discussioni in cui i protagonisti saranno i tifosi, con rubriche divertenti e contest in cui saranno messi in palio biglietti per lo stadio e maglie autografate.

Ma la partnership col Palermo consentirà anche l’ideazione di nuovi format dedicati alla squadra rosanero e un’informazione più capillare e completa che si articolerà nel corso dei telegiornali, con collegamenti dal centro sportivo di Torretta e interviste in esclusiva che verranno valorizzate anche attraverso i social di Tgs ed Rgs, il sito – gds.it – e le varie rubriche.

«Apprezziamo molto lo sforzo fatto dal City Football Group – sottolinea Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia – l’obiettivo è regalare ai tifosi del Palermo una stagione che speriamo possa essere entusiasmante e densa di soddisfazioni. E a questo sforzo abbiamo voluto aggiungere anche il nostro, grazie all’impegno della SES. che edita Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud e del suo presidente Lino Morgante che ha fortemente voluto questa partnership col Palermo per raccontare tutto ciò che succede nel mondo rosanero, attraverso tutte le nostre piattaforme». «Una nuova sfida che corona un vecchio desiderio – aggiunge Marina Turco, responsabile della redazione di Tgs – quello di essere sempre di più la casa dei tifosi e naturale interlocutore della società del Palermo con le nostre redazioni».

Restano nel palinsesto di Telegiornale di Sicilia le tradizionali rubriche sportive, Tgs Studio Stadio per seguire in allegra compagnia le partite del Palermo e Tgs Studio Sport, l’approfondimento che da quest’anno torna ad occupare il canonico spazio del lunedì pomeriggio.

Studio Stadio sarà condotto da Cinzia Gizzi e come sempre racconterà il pre e il post (con le interviste in diretta dalla mixed zone ai protagonisti della partita) e l’evolversi dei match con tanti ospiti (presenza fissa quella dell’opinionista Umberto Calaiò) e collegamenti dai campi: a rendere più frizzante la stagione di Studio Sport, ci saranno le incursioni in stile «Quelli che il calcio...» di Sasà Salvaggio (nuova guest star della rete) che di volta in volta si collegherà con gli studi di via Lincoln da piazze e location storiche, non soltanto del capoluogo, e talvolta anche da salotti di tifosi eccellenti.

Il lunedì alle 15, l’appuntamento con Tgs Studio Sport, l’approfondimento curato da Giovanni Di Marco: analisi, commenti e voci del week-end sportivo. Palermo, dunque, ma anche la Serie C con Trapani, Catania e Siracusa ai nastri di partenza, la finestra sulla Serie D con particolare attenzione per le siciliane (12 quest’anno, tra cui l’Athletic Club del direttore generale Giorgio Perinetti) e finestre ad hoc sui principali eventi di altre discipline sportive.

Palermo protagonista anche sulle pagine del Giornale di Sicilia, che, oltre alle consuete cronache quotidiane in cui verrà raccontato come sempre tutto quello che riguarda i rosanero, produrrà una versione tutta nuova dell’inserto Alè Palermo in cui sarà dato ampio spazio all’aspetto tecnico con l’integrazione di dati statistici e contenuti speciali. L’inserto sarà anche distribuito il giorno della partita allo stadio Barbera nei settori di tribuna sostenitori e autorità, Skyboxes e sale hospitality.

Il sito del giornale, Gds.it, invece, offrirà ai lettori la cronaca testuale in tempo reale durante le gare dei rosa, sia in casa, sia in trasferta. Al termine dei 90’, poi, verranno pubblicati il commento della partita e le dichiarazioni dei protagonisti. Nel corso della settimana, in vista degli incontri, le notizie sul Palermo troveranno spazio in appositi blocchi tematici. Sul sito, ma anche sui social del Giornale di Sicilia, verranno «ribaltati» anche i contenuti di Tgs e Rgs.