Palermo, radici britanniche del Club e ritorno del logo futurista: ecco la seconda maglia

Dopo il bagno di folla e la serata di gala per l’Anglo Palermitan Trophy, il Palermo presenta la nuova seconda maglia, già esibita proprio ieri al Barbera da una delle leggende del club, Javier Pastore. Puma e la società rosanero «in occasione delle celebrazioni per il 125° anniversario dalla fondazione, presentano il nuovo Away kit per la stagione 2025-26 che sarà indossato da tutte le formazioni rosanero: un omaggio elegante e identitario alle radici britanniche del club, con un design che rievoca lo stile delle storiche divise d’inizio Novecento. Un vero omaggio all’heritage del Palermo FC, dal sapore dichiaratamente vintage, che celebra l’anima cosmopolita e l'audacia culturale che da sempre caratterizzano il capoluogo siciliano», sottolinea una nota.

«La colorway dominante del nuovo Away kit è il Deep Navy, tonalità molto diffusa nelle uniformi "royal" delle squadre inglesi nei primi decenni del secolo scorso, e impreziosito da dettagli come il colletto a polo e le finiture con cucitura doppia nella colorway Team Light Pink. Elemento distintivo assoluto è il ritorno dello storico logo futurista del club, che campeggia per la prima volta sulla maglia da gioco. Si tratta del celebre rombo con pallone old style al centro, disegnato nel 1929 dal pittore Pippo Rizzo, esponente del Futurismo siciliano e originario di Corleone».