Inzaghi: «Questo grande affetto dei tifosi nei miei confronti è inspiegabile, darò tutto me stesso per ringraziarli»

Filippo Inzaghi ha conosciuto dal vivo il calore di un Barbera stracolmo nel giorno del suo cinquantaduesimo compleanno. E nel dopo gara non nasconde l'emozione: «È stato fantastico - dice - vedere la marea rosa, uno stadio così pieno fa venire la pelle d'oca. Abbiamo una grande fortuna e mi auguro che tutti noi ci rendiamo conto che pubblico e che società abbiamo alle spalle».

L'allenatore del Palermo sente la responsabilità, ma è soddisfatto di quanto fatto vedere sul terreno di gioco dalla sua squadra, contro un avversario pieno di stelle. «Dobbiamo cercare di pedalare - premette - ma penso che la partita contro il Manchester City abbia dimostrato che la squadra c'è. ha mentalità e ha voglia. Dobbiamo continuare su questa strada».

La serata, secondo Superpippo, è stata emozionante: «Una grande soddisfazione per la città di Palermo, per i nostri tifosi, che si meritavano una serata del genere. Sono contento che la mia squadra abbia potuto vedere cos’è questo stadio e come potrebbe essere anche in campionato se saremo bravi. Abbiamo una grande possibilità». Inzaghi ringrazia i tifosi soprattutto per avere dato un segnale di discontinuità con il passato. «Hanno applaudito tutti i giocatori - puntualizza -. Il pubblico ha dato una dimostrazione di grande intelligenza, dimenticando gli ultimi anni, azzerando tutto. La nostra gente è pronta e noi abbiamo questa grande responsabilità di renderli orgogliosi di noi».