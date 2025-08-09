Palermo-Manchester City, le formazioni ufficiali - LA DIRETTA DELLO SHOW

Sono dei «marziani», l'ha detto anche Pippo Inzaghi in conferenza stampa. Ma l'amichevole che il Palermo gioca stasera (9 agosto) allo stadio Renzo Barbera contro il Manchester City è una festa e conta solo divertirsi. All'esterno i tifosi hanno riempito il piazzale ben prima dell'apertura dei tornelli. C'è voglia di calcio, c'è voglia di Palermo. La serata dell'Anglo-Palermitan Trophy comincia con il pre-show, che prevede fra l'altro l'esibizione della cantante Rose Villain. Il calcio d'inizio della gara è in programma alle 21. Per il nuovo Palermo l'occasione di farsi conoscere dal suo pubblico. Il ritiro in Valle d'Aosta, a detta dell'allenatore, ha visto la squadra lavorare duramente per mettere benzina nelle gambe e per prepararsi al tipo di calcio aggressivo che lo stesso Inzaghi chiede ai suoi.
Le formazioni ufficiali
Diffuse le formazioni ufficiali della gara Palermo-Manchester City, valevole per l’Anglo-Palermitan Trophy PALERMO: 1 Gomis, 3 Augello, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 32 Ceccaroni. A disposizione: 22 Bardi, 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto. Allenatore: Inzaghi. MANCHESTER CITY: 1 Trafford, 5 Stones, 7 Marmoush, 9 Haaland (C), 14 Gonzalez, 21 Ait-Nouri, 29 Cherki, 33 O’Reilly, 45 Khusanov, 52 Bobb, 82 Lewis. A disposizione: 31 Ederson, 3 Dias, 4 Reijnders, 6 Aké, 11 Doku, 19 Gundogan, 20 Bernardo Silva, 25 Akanji, 26 Savinho, 27 Nunes, 63 Mukasa. Allenatore: Guardiola. ARBITRO: Abisso (Palermo). AA1: Costanzo (Orvieto). AA2: Cortese (Palermo). IV UFFICIALE: Ramondino (Palermo).
Giuseppe D'Agostino sarà il radiocronista di Rgs
Dagli altoparlanti la voce di Giuseppe D'Agostino, che annuncia che nel prossimo campionato non sarà più lo speaker dello stadio, ma curerà le radiocronache delle partite su Rgs-Radio Giornale di Sicilia. Passaggio delle consegne al nuovo speaker del Barbera, Davide «Kundispa» Di Sparti
«Speriamo che sia l'anno giusto»
Dopo qualche minuto il gioco è terminato, Sasà saluta con un augurio: «Speriamo che sia l'anno giusto»
Il saluto di Sasà ai tifosi: via allo show
Alle 19.38 Sasà Salvaggio saluta il pubblico e dà inizio allo spettacolo. Al centro del campo lo showman invita i preselezionati a partecipare al gioco di Decò
Si accendono le luci
In funzione le torri-faro dello stadio, lo spettacolo sta per cominciare
I rosanero tornano negli spogliatoi
I giocatori rosanero lasciano il terreno di gioco per tornare negli spogliatoi
Primi cori della stagione
Lo stadio pian piano si riempie e alle 19.27 dalla Curva Nord partono i primi cori della stagione, con gli ultras inquadrati sui maxi schermi
Il Palermo in campo
Alle 19.19 i giocatori del Palermo entrano in campo fra gli applausi del pubblico
Sugli schermi le immagini delle due squadre
Lo spettacolo si fa ancora attendere e nel frattempo sugli schermi del Barbera scorrono le immagini dell'arrivo allo stadio delle due squadre
Cresce l'attesa
Alle 19 tutti attendono l'inizio del pre-show con l'esibizione di Rose Villain
