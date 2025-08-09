Palermo-Manchester City, le formazioni ufficiali - LA DIRETTA DELLO SHOW

Sono dei «marziani», l'ha detto anche Pippo Inzaghi in conferenza stampa. Ma l'amichevole che il Palermo gioca stasera (9 agosto) allo stadio Renzo Barbera contro il Manchester City è una festa e conta solo divertirsi. All'esterno i tifosi hanno riempito il piazzale ben prima dell'apertura dei tornelli. C'è voglia di calcio, c'è voglia di Palermo. La serata dell'Anglo-Palermitan Trophy comincia con il pre-show, che prevede fra l'altro l'esibizione della cantante Rose Villain. Il calcio d'inizio della gara è in programma alle 21. Per il nuovo Palermo l'occasione di farsi conoscere dal suo pubblico. Il ritiro in Valle d'Aosta, a detta dell'allenatore, ha visto la squadra lavorare duramente per mettere benzina nelle gambe e per prepararsi al tipo di calcio aggressivo che lo stesso Inzaghi chiede ai suoi.

