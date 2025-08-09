Palermo-Manchester City: uno speciale di otto pagine sul Giornale di Sicilia

Sul prato del Barbera scenderanno alcuni dei giocatori più forti al mondo. Nonostante una stagione difficile, il City di Pep Guardiola resta una potenza assoluta, capace di dettare legge in qualsiasi stadio. Per il Palermo di Pippo Inzaghi sarà un test proibitivo, ma il risultato conterà meno dello spettacolo: il vero obiettivo è infiammare il pubblico e mostrare il nuovo corso rosanero, rinforzato dal mercato e pronto a inseguire la promozione in Serie A.

Non è solo una sfida di prestigio internazionale, ma un abbraccio tra due club uniti dal City Football Group, che festeggiano insieme i 125 anni della squadra rosanero. A rendere ancora più speciale l’atmosfera ci sarà l’esibizione di Rose Villain , che aprirà la serata con il suo show musicale.

L’attesa è finita. Oggi il Giornale di Sicilia dedica uno speciale di otto pagine a una notte che Palermo non dimenticherà. Il Renzo Barbera si prepara ad accogliere 34 mila tifosi per una partita che non vale punti in classifica, ma che ha il profumo delle grandi occasioni: Palermo-Manchester City , in campo alle 21, per contendersi l’ Anglo-Palermitan Trophy .

Nello speciale di otto pagine, il Giornale di Sicilia propone approfondimenti, interviste, curiosità e numeri da conoscere:

la storia e il valore della sfida

i protagonisti in campo

il legame tra Palermo e Manchester

i retroscena dell’organizzazione

le schede tecniche delle squadre

la voce dei tifosi e delle leggende rosanero

Questa sera, al Barbera, non sarà solo calcio: sarà una festa di sport, passione e orgoglio. E lo speciale del Giornale di Sicilia sarà la guida perfetta per viverla fino in fondo.