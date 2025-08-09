Palermo-Manchester City: lunghe file ai tornelli 20 minuti prima dell'apertura

Centinaia di persone in coda per ogni tornello già 20 minuti prima dell'apertura, un'attesa che si fa sempre più frenetica ogni ora che passa. Palermo-Manchester city riporta l'atmosfera delle grandi occasioni e del grande calcio che in città non si respirava da tempo. Le scene ricordano le migliori stagioni dei rosanero, che nel fortino della Favorita sfidavano i campioni della serie A (e non solo).

Tribune e curve del Barbera si cominciano a colorare mentre fuori dai cancelli i cori si mescolano all'odore di fritto di panelle e crocché. Tutti rigorosamente con magliettine, cappellini e sciarpe, si avviano verso i cancelli del prefiltraggio, poi la corsa ai tornelli per entrare e godersi lo spettacolo del pre-show