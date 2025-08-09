Inzaghi: «Daremo tutto, ma affrontiamo i marziani»

Una notte di grande fascino, sperando che quelle del campionato siano altrettanto magiche: la sfida con il Manchester City sancirà il debutto al Barbera di Inzaghi, che dopo aver respirato tante volte l’aria di viale del Fante da avversario adesso avrà modo di farlo da tecnico rosanero.

Per Superpippo la partita può essere anche un’occasione per raccogliere i frutti seminati in Valle d’Aosta: «È chiaro che giochiamo contro dei marziani, ma mi auguro che i giocatori mi facciano vedere quello che hanno mostrato in ritiro – sottolinea – dobbiamo fare una bella partita e ripagare l’affetto che ci circonda e che possiamo alimentare ancora. Ringrazio Pastore per la visita a Torretta, le sue parole hanno fatto bene alla squadra: vedere che chi è passato da Palermo spinga chi c’è ora a sognare è bello, ma ci vorranno tempo e lavoro per riportare questa società dove merita. Giocare queste partite è sempre il massimo: avevo un po’ di timore di far vedere il Manchester City ai miei giocatori (ride, ndr), ma possiamo sognare di arrivare a certi livelli. Apprezzo molto il modo di giocare di Guardiola e quello che trasmette alle sue squadre: incontrare lui e i dirigenti del City Football Group è una grande emozione».