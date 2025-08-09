Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Guardiola: «Auguro al Palermo la promozione in serie A»

Il tecnico del City, il preparatore atletico Fabrizio Genovesi, e il suo staff hanno visitato il santuario di Santa Rosalia

epa10675973 Manchester City manager Pep Guardiola (L) speaks to assistant manager Enzo Maresca during a training session on the UEFA Champions League media day at the City Football Academy in Manchester, Britain, 06 June 2023. Manchester City will play Inter Milan in the UEFA Champions League final at the Ataturk Olympic Stadium in Istanbul on 10 June 2023. EPA/ADAM VAUGHAN

L’attesa sta per finire, stasera uno stadio Barbera tutto esaurito ospiterà l’amichevole Palermo-Manchester City, fra due club dello stesso impero calcistico, il City Football Group. Sarà un giorno speciale per l'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, che proprio oggi compie 52 anni. E il suo collega Pep Guardiola, tecnico del City, gli promette un regalo.

«Da calciatore Inzaghi era furbo in area di rigore. Sentiva dove la palla andava a finire, da grande attaccante. Come allenatore ha fatto cose molto buone, è ancora giovane e senz'altro gli auguro il meglio. Oggi gli faremo un regalo per il suo compleanno. Non vedo l’ora di vedere i tifosi del Palermo, so che il Sud è speciale. Mi auguro che possano fare una stagione importante e che il Palermo, grazie al City Group, possa conquistare la promozione in serie A. Sarà un’amichevole importante per tutti. Per noi è l’ultima e il rapporto tra le due squadre oggi più stretto rispetto al passato», le parole del tecnico catalano.

Oggi mattinata libera per il City. Il tecnico Guardiola, il preparatore atletico Fabrizio Genovesi, e il suo staff hanno visitato il santuario di Santa Rosalia, raggiungendo a piedi l'edificio sacro di Monte Pellegrino. Accolti dal reggente del Santuario, don Natale Fiorentino, giocatori e staff si sono raccolti in preghiera silenziosa nella grotta della Santuzza, ricevendo la benedizione.

