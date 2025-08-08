Serie D, ecco i calendari del campionato 2025/2026

Il Dipartimento Interregionale ha reso noti i calendari dei nove giorni della Serie D 2025/2026. La regular season del campionato si svilupperà in trentaquattro giornate dal 7 settembre al 3 maggio, con la sosta invernale a dividere i gironi di andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo secondo stop in agenda per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Per le squadre siciliane inserite nel Girone I, la nuova stagione si preannuncia intensa, con tanti derby e sfide ad alta intensità. La prima giornata regalerà già incroci carichi di tradizione e rivalità: