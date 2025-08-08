Palermo-City, Inzaghi: «Contro questi marziani non sarà facile ma ci proveremo»

«Quando affronti una delle squadre più forti del mondo hai grande soddisfazione e orgoglio. Palermo merita tutto questo e al di là della forza dell’avversario mi auguro che la mia squadra dimostri che sta nascendo qualcosa di positivo. Apprezzo molto Pep Guardiola. Giocando contro questi marziani del City non sarà facile attuare le nostre cose ma ci proveremo. Stiamo diventando squadra». Alla vigilia del match amichevole di domani sera fra Palermo e Manchester City, che mette in palio l’Anglo-Palermitan Trophy, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi incoraggia la sua formazione a dare il massimo, davanti a uno stadio che darà registrare il tutto esaurito.

«Voglio vedere gente che lotta su ogni pallone - sottolinea Inzaghi - che inizia a capire cosa significhi indossare questa maglia. Ci vorrà tanto tempo e tanto lavoro. So quante persone ci saranno e la coreografia prevista. Se saremo bravi verranno in trentacinquemila anche in campionato. Un pubblico così deve essere un vantaggio e non una pressione. In serie B nessuno ha i nostri tifosi. Mentalmente la squadra sta bene. Guarderò l’atteggiamento e la voglia. Spero di arrivare alla prima giornata con le gambe pronte».