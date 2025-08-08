Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Palermo - Manchester City, gli «alieni» sbarcano in città: cena... sociale con i rosa

Attesa finita per vedere il Manchester City. Arrivo nel tardo pomeriggio, poi la conferenza stampa di Guardiola al Barbera. I giocatori delle due squadre si ritroveranno a tavola all’Hotel delle Palme

epa12284696 Manchester City manager Pep Guardiola looks on during an open training session during a season launch event in Manchester, Britain, 05 August 2025. EPA/ADAM VAUGHAN

Gli alieni stanno per sbarcare a Palermo. Il giorno «X» è finalmente arrivato. Dopo settimane di attesa, voci, indiscrezioni e un’attesa crescente, questa sera il Manchester City atterrerà nel capoluogo siciliano per dare il via a quella che già si preannuncia come un’esperienza memorabile non soltanto per gli appassionati di calcio, ma per l’intera città. La squadra guidata da Pep Guardiola, tra le regine d’Europa, è attesa allo stadio Barbera per affrontare il Palermo di Inzaghi in un’amichevole destinata a lasciare il segno.

Una sfida dal sapore unico, che metterà in palio l’inedito Anglo-Palermitan Trophy – trofeo amichevole, certo, ma dal forte valore simbolico – e che ha già acceso di entusiasmo ogni angolo della città. Non si tratta solo di una partita, ma di un evento che unisce sport, cultura, identità e prospettive internazionali, proiettando Palermo in una dimensione globale. Ogni vicolo, ogni piazza, ogni bar del centro storico – da Ballarò a via Maqueda, dal Cassaro alla Cala – risuona di conversazioni, aspettative, sogni.

Le magliette rosanero si mischiano a quelle celesti degli «Sky Blues».

