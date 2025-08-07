Palermo, arriva Haaland: tocca a Bani alzare il muro

Sulla carta un confronto impari, ma il Palermo vuole fare in modo che la sfida del Barbera non si trasformi in una passeggiata per il Manchester City: per avere una chance, però, i rosa dovranno riuscire in un’impresa in cui squadre ben più forti hanno fallito, ovvero tenere a bada il super attacco degli inglesi con un atteggiamento difensivo ordinato e senza sbavature. La gara di viale del Fante arriva per i Citizens a una settimana esatta dalla prima di campionato con il Wolverhampton: per Guardiola, reduce da una stagione con il solo Community Shield in bacheca trofei, sarà l’occasione per mettere a punto una serie di meccanismi tattici contro un avversario competitivo, pur con obiettivi diversi. L’ultima partita giocata dagli inglesi è quella del 30 giugno, con l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano dell’Al-Hilal guidato dall’altro Inzaghi, Simone: la sfida di sabato con Pippo aprirà il nuovo corso, con l’auspicio che l’Anglo-Palermitan Trophy sia il trampolino per una serie di soddisfazioni. Pep là davanti alternerà quasi certamente Haaland e Marmoush, tra gli attaccanti più prolifici degli ultimi anni: toccherà alla difesa rosanero mettergli la museruola in qualche modo.