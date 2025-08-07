Palermo, arriva Haaland: tocca a Bani alzare il muro

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
L’ex Genoa dovrà mettere tutta la sua esperienza per fermare il norvegese nella sfida del Barbera col City

Mattia Bani (Foto Tullio Puglia)
Sulla carta un confronto impari, ma il Palermo vuole fare in modo che la sfida del Barbera non si trasformi in una passeggiata per il Manchester City: per avere una chance, però, i rosa dovranno riuscire in un’impresa in cui squadre ben più forti hanno fallito, ovvero tenere a bada il super attacco degli inglesi con un atteggiamento difensivo ordinato e senza sbavature. La gara di viale del Fante arriva per i Citizens a una settimana esatta dalla prima di campionato con il Wolverhampton: per Guardiola, reduce da una stagione con il solo Community Shield in bacheca trofei, sarà l’occasione per mettere a punto una serie di meccanismi tattici contro un avversario competitivo, pur con obiettivi diversi. L’ultima partita giocata dagli inglesi è quella del 30 giugno, con l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano dell’Al-Hilal guidato dall’altro Inzaghi, Simone: la sfida di sabato con Pippo aprirà il nuovo corso, con l’auspicio che l’Anglo-Palermitan Trophy sia il trampolino per una serie di soddisfazioni. Pep là davanti alternerà quasi certamente Haaland e Marmoush, tra gli attaccanti più prolifici degli ultimi anni: toccherà alla difesa rosanero mettergli la museruola in qualche modo.

Il maggior indiziato per svolgere tale compito avrebbe dovuto essere Magnani, ma i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per quasi tutto il ritiro (appena 45’ nella prima amichevole, poi nemmeno in panchina) dovrebbero portare a un ulteriore forfait sabato: Inzaghi vuole che il baluardo della sua difesa sia pronto per gli impegni ufficiali e non sembra intenzionato a rischiarlo. Al suo posto toccherà a Bani, che da braccetto destro si sposterà al centro della difesa: al momento Superpippo vede più lui in quella posizione rispetto a Peda, come visto anche nella sfida in famiglia con l’Athletic Palermo in cui l’ex Genoa ha giocato in mezzo e il polacco a destra.

