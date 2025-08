Palermo-City, Gomes gioca il suo derby: «Non vedo l’ora»

Palermo-Manchester City, un legame nel nome di Claudio Gomes. Sembra quasi una forzatura, ma da un punto di vista tecnico e di campo, la figura del centrocampista francese è quella che sin da subito ha suggellato un rapporto di collaborazione tra due società che a partire dal 2022 fanno parte della stessa famiglia, quella del City Football Group. Il primo settembre di quell’anno, infatti, il trasferimento a titolo definitivo in rosanero del mediano classe 2000 dal City, quasi come a suggerire un assist, un aiuto da parte della consorella più quotata alla nuova società italiana. Un centrocampista arrivato a Palermo in punta di piedi e che con il tempo, a suon di ottime prestazioni, è riuscito a guadagnarsi la fiducia sia dei propri compagni, sia della tifoseria rosanero che ha «adottato» il francese, simbolo in campo dello stretto rapporto di collaborazione tra il Palermo e il City. «È un onore far parte del City Football Group, è una grande famiglia dove tutti si conoscono e si prendono cura dell’altro», le parole di Gomes che ha presentato attraverso i canali ufficiali rosanero la sfida di sabato contro la sua ex squadra. «È bello vedere che i tifosi rosanero sono davvero felici e non vedono l’ora che inizi la stagione, anche solo per affrontare una squadra come il Manchester City – aggiunge il francese -. Lo stadio sarà pieno e questa è una cosa bella. Penso che anche quest’anno avremo bisogno del sostegno non solo dei tifosi ma di tutta la città».