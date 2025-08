Il Palermo cala il settebello in amichevole con l'Athletic

Un pomeriggio da ricordare per l’Athletic Club Palermo, protagonista di un test di prestigio al Palermo CFA di Torretta contro i rosanero di Filippo Inzaghi. Un’occasione unica per misurarsi con una squadra blasonata e già proiettata verso la nuova stagione di Serie B. Sul campo, il match si è chiuso con il risultato di 7-1 a favore dei rosanero: per il Palermo a segno Augello, Pohjanpalo (autore di una doppietta), Segre, Diakité, Brutto e Palumbo, mentre per l’Athletic Club Palermo il gol porta la firma di Gonzalo Sanchez.

Nonostante la differenza di categorie, l’Athletic di Emanuele Ferraro, al primo test dopo una settimana di intensa preparazione a Monreale, ha mostrato carattere e personalità contro un avversario di livello superiore e ricco di individualità di spessore. Questo test rappresenta un passaggio storico e un banco di prova che lascia segnali positivi in vista dell’inizio ufficiale della stagione che partirà domenica 24 agosto, a Milazzo, con il turno preliminare di Coppa Italia Serie D.