Palermo, ultimi nodi da sciogliere: Gomis e Vasic in bilico

L’ultima volta in viale del Fante aveva regalato uno scenario tutt’altro che indimenticabile: pari anonimo con la Carrarese, qualificazione ai play-off con il piazzamento peggiore, fischi a Dionisi e ai giocatori per tutti i 90’ e al fischio finale.

Adesso non c’è più Dionisi e il gruppo squadra ha avuto importanti cambiamenti sia negli effettivi che nella mentalità: c’è una Serie B da vincere e per farlo bisogna giocare con il coltello tra i denti ogni partita, soprattutto quelle in casa. Al Barbera il Palermo disputerà sette delle prime undici gare di campionato: l’obiettivo, che vale naturalmente anche per gli impegni esterni, è raccogliere più punti possibili per scavare un primo solco sulle inseguitrici.

L’anno scorso si era verificato lo scenario opposto a causa degli interventi strutturali programmati per lo stadio: i rosa avevano iniziato con sette trasferte su undici, giocando la prima gara casalinga alla 4ª giornata contro il Cosenza. Adesso invece partiranno con una doppietta tra le mura amiche.