Esperienza e Made in Italy, svolta Palermo in difesa

Esperienza e carisma al servizio di un reparto, quello arretrato, che negli ultimi anni ha funzionato poco: il nuovo terzetto difensivo del Palermo sarà chiamato a proteggere la porta nel modo più efficace possibile, perché solo diminuendo il numero di gol subiti le opportunità di promozione possono aumentare.

Osti ha scelto di puntare su un trio tutto italiano, con alle spalle un bagaglio significativo di partite in A: a Ceccaroni, in organico dall’estate 2023 e con 37 presenze in massima serie nel curriculum, si sono aggiunti a gennaio Magnani, che di gare in A ne conta 146, e da pochi giorni Bani, le cui presenze tra i grandi sono 163.

In tutto fanno 346 partite in Serie A: un dato decisamente incoraggiante, visto che in passato i rosa avevano puntato su difensori che non avevano particolare esperienza nel massimo campionato. Nel 2022/23, stagione del ritorno tra i cadetti, il trio Mateju-Nedelcearu-Marconi metteva insieme 40 presenze in A, tutte del ceco.