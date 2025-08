Palermo, è l’anno di Brunori e Pohjanpalo

Il loro precampionato non è stato (almeno finora) accompagnato da numeri scintillanti, ma poco importa: i cavalli vincenti si vedono alla distanza e Brunori e Pohjanpalo hanno le carte in regola per incidere nelle partite che contano. Non è un caso che il Palermo abbia deciso di affidarsi a loro due in attacco per conquistare quella Serie A che manca ormai da otto anni: il loro contributo in fase realizzativa è sotto gli occhi di tutti e il gioco di Inzaghi può valorizzare ulteriormente le loro potenzialità.

Per entrambi sarà una stagione cruciale a livello sia di squadra che individuale. Da un lato infatti dovranno contribuire a suon di gol a dare una sterzata ai risultati dei rosa, che dopo tre anni di purgatorio tra i cadetti non possono più fallire l’assalto alla promozione; dall’altro sia il numero 9 che il finlandese sono tra i migliori attaccanti della categoria e possono decisamente ambire a una stagione da 15-20 reti a testa, così come a un eventuale titolo di capocannoniere.