Palermo-Manchester city: prima della partita si esibirà Rose Villain

Una performance speciale per celebrare l'Anglo-Palermitan Trophy: sarà la cantautrice Rose Villain ad esibirsi nel pre-show della prestigiosa amichevole tra Palermo e Manchester City, che si terrà sabato 9 agosto alle ore 21.00 allo stadio Renzo Barbera.

«Un’occasione imperdibile per i tifosi rosanero e gli appassionati di calcio, che poco prima del calcio d’inizio - sottolinea una nota del club - potranno vivere dal vivo l'esibizione di una delle artiste più amate dal grande pubblico, immersa in uno spettacolare show di luci mai visto prima al Barbera. Rose Villain, cantante e autrice, è oggi una delle voci più riconosciute nel panorama musicale internazionale. Con milioni di stream e tre album di successo alle spalle, ha conquistato il pubblico in Italia e all’estero, abbattendo ogni confine e portando la sua musica oltreoceano. Con l’estate appena cominciata e la pubblicazione del singolo estivo 'Victoriàs secret' insieme a Tony Effe, Rose Villain sta portando la sua musica sui palchi di tutta Italia con il 'Radio Vega Summer Tour 2025».