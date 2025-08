Idee, carisma e carica: Inzaghi s’è preso il Palermo

Pippo Inzaghi è stato il grande protagonista del ritiro in Valle d’Aosta. Il nuovo allenatore del Palermo ha cambiato tutto: dalla metodologia di lavoro alla preparazione atletica, dalla gestione del gruppo alla comunicazione. Ma soprattutto, ha riacceso l’entusiasmo di una piazza delusa da annate sottotono e con voglia di tornare a sognare in grande. Lo si era capito già dai primi giorni in rosanero, quando circa duemila persone si sono ritrovate nel piazzale del Barbera per salutarne l’arrivo. Un atto di fede che Inzaghi sta cercando di ripagare, per ora, con il duro lavoro e la chiarezza, ma che potrà essere certificato solo dai risultati.

Lo stesso entusiasmo si è respirato anche a Chatillon, fin dai primi momenti, come se la passata stagione fosse soltanto un lontano ricordo. Inzaghi si è mostrato disponibile con tutti i tifosi che gli hanno chiesto foto e autografi. Tifosi non solo del Palermo: nelle sere trascorse in centro a Saint-Vincent, passeggiando con lo staff, diversi appassionati lo hanno fermato, magari avendone seguito le gesta al Milan o in Nazionale. E lui ha sempre ricambiato con un sorriso. Chi ha potuto, ha seguito la squadra durante gli allenamenti e le amichevoli, ma Inzaghi ha ricostruito il rapporto con la piazza anche a distanza, grazie a conferenze stampa finalmente incisive, franche e chiare. La sua comunicazione è stata apprezzata dal popolo rosanero, che ha seguito con piacere i suoi interventi.

Il rapporto rinsaldato con la piazza, però, va di pari passo con il lavoro sul campo. Nessun allenamento rivoluzionario o metodologie particolari: Inzaghi ha portato sul terreno di gioco il carisma e tutta l’esperienza accumulata da calciatore. La squadra lo ha seguito fin dal primo momento, trascinata dal suo modo di essere, da eterno innamorato del gioco del calcio. Non sono mancati siparietti curiosi: dallo scherzo al preparatore atletico, con il «condono» di una dura sessione di corsa per la squadra, alla sfida sui calci di rigore, che non sono mai stati la specialità di SuperPippo. Tanti sorrisi, ma anche tanto lavoro. Inzaghi e il suo staff hanno puntato molto sull’intensità, concetto fondamentale per una squadra che vuole pressare come lui pretende. Per rendere al meglio, Inzaghi ha provato a toccare le corde della testa. Ha tenuto colloqui individuali con i giocatori alla fine degli allenamenti, cercando di conoscerli meglio, ma soprattutto di coinvolgerli attraverso l’esempio.