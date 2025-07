Serie B, esordio al Barbera per il Palermo: Inzaghi riparte dalla Reggiana

Subito big match, derby e sfide tra neo-retrocesse dalla A e neo-promosse dalla C. Parte forte il campionato di Serie B, il cui calendario (asimmetrico) è stato diramato oggi a Mantova. Tra le partite più affascinanti della prima giornata (23 agosto) quella in programma al Penzo tra il Venezia di Stroppa (retrocesso dalla A) e il Bari. Grande attesa per l'ambizioso Palermo di Pippo Inzaghi che debutterà al Barbera contro la Reggiana, mentre la Sampdoria ospiterà il Modena.

Gare casalinghe anche per le altre due squadre retrocesse in B quest’anno: l'Empoli affronterà in casa la neopromossa Padova, mentre il Monza ospiterà il Mantova in un derby lombardo. Per quanto riguarda le altre tre neopromosse dalla C: l’Avellino debutterà sul campo del Frosinone, esordi casalinghi per Pescara e Virtus Entella rispettivamente con Cesena e Juve Stabia. Completano il quadro Catanzaro-Sudtirol e Spezia-Carrarese. Ultima giornata di campionato il 9 maggio.

Saranno 4 le soste nel corso della stagione, uguali a quelle della serie A, in concomitanza con gli impegni delle nazionali: 6-7 settembre, 11-12 ottobre, 15-16 novembre, 28-29 marzo. Confermato il Boxing Day del 26 dicembre, la pausa invernale comincerà il 27 dicembre e si concluderà il 9 gennaio. Ci saranno anche cinque turni infrasettimanali, tutti di martedì: 30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 marzo e 17 marzo. Anche quest’anno, tutte le partite della Serie B saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma Dazn.