Rosanero in crescita: battuti 3-2 i francesi dell’Annecy prima del rientro in Sicilia

Ultimo atto del ritiro precampionato in Valle d’Aosta per il Palermo calcio: i rosanero hanno vinto 3-2 con i francesi dell’Annecy, formazione che milita in Ligue 2. Un test attendibile per la squadra

allenata da Filippo Inzaghi che, dopo diciotto giorni di preparazione si trasferirà in Sicilia, in vista di altri test estivi e dei primi impegni ufficiali.

Tra i siciliani nel primo tempo hanno segnato Pohjanpalo, al 4', e Segre, al 22', in entrambi i casi calcio d’angolo calciato da Augello. Nella ripresa, al 14', il gol dei francesi, in rete con Raache su rigore con Neelakandan, al 32'. Il gol vittoria del Palermo è stato realizzato al 43' da Le Douaron.

Inzaghi ha impiegato anche gli ultimi due acquisti: Antonio Palumbo e Mattia Bani, che hanno scelto rispettivamente la maglia numero 5 e 13. Le prossime due amichevoli del Palermo sono in programma il 6 agosto, al centro sportivo di Torretta, con il derby con l'Athletic Palermo, e il 9 agosto allo stadio Barbera per la sfida di lusso con il Manchester City.