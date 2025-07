Inzaghi dopo l’amichevole: «C’è entusiasmo, ma tutti devono sudarsi il posto»

«Sono molto soddisfatto. Oggi era un piacere vedere giocare la squadra. Il ritiro è stato dispendioso e li ho fatti correre fino allo stremo. Non c'è stato alcun infortunio, stanno tutti bene. Abbiamo messo minutaggio nelle gambe di tutti». Così Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, in conferenza stampa, dopo la vittoria in amichevole per 3-2 con l’Annecy, formazione che milita in seconda serie francese.

«Peda? Per me è fortissimo, può giocare in tutti i ruoli e per me è un titolare – ha aggiunto Inzaghi –. Sono felice che sia con noi». Poi su Palumbo: «È il primo a sapere che deve lavorare tanto». Il mercato è aperto, Vasic è uno dei giocatori che potrebbe partire: «È molto forte, tra venti giorni capiremo cosa fare ma per me rimane qua – ha sottolineato il tecnico rosanero –. Se capiremo che non potrà essere protagonista lo daremo, ma stiamo valutando».

Inzaghi si è soffermato anche sul gruppo: «Si sta creando un bell’ambiente. Qui non c’è nulla di assicurato per nessuno, se non la società e il pubblico. I titolari devono dimostrarmi che non sbaglio le scelte. Per me l’ultima mezz’ora è un’altra partita e chi è ammonito con me va fuori. Spero di non rimanere mai in 10». Infine, su Gomis: «Decideremo per il suo bene. Se capiamo che può fare il titolare lo fa, se pensiamo che il rischio sia troppo grande allora faremo un’altra scelta. Prenderemo la giusta scelta per il ragazzo», ha concluso Inzaghi.