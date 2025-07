Il Palermo fa esperimenti: ci pensa Di Francesco

Si alza il livello della competizione e diminuisce il numero di gol segnati dal Palermo. I rosa fanno quattro su quattro in amichevole: battono anche il Bra, squadra di Serie C, ma lo fanno di misura, nonostante le numerose occasioni create per raddoppiare. Dopo aver affrontato formazioni tra il dilettantismo e la terza divisione svizzera, la squadra di Inzaghi ha per la prima volta incontrato una compagine di caratura professionistica. Il test più probante svolto finora ha restituito l’immagine di una squadra che inizia ad avere le idee chiare, ma che, con le gambe ancora pesanti, ha faticato soprattutto nel primo tempo, quando i ritmi sono apparsi troppo bassi.

Inzaghi lo aveva preannunciato: il tecnico ha concesso spazio inizialmente a chi aveva giocato meno contro il Sondrio. A questo punto della preparazione non è del tutto corretto parlare di seconde linee, ma nella formazione iniziale del Palermo erano presenti un ragazzo della Primavera in difesa e alcuni rosanero che, al momento, sembrano più indietro nelle gerarchie. Nulla di definitivo, ma le prime indicazioni confermano che alcuni equilibri stanno già prendendo forma e coinvolgono giocatori specifici. In questa fase, il Palermo non può fare a meno di Ranocchia in cabina di regia, né di Brunori tra le linee. Inzaghi ha confermato il 3-5-2 come sistema di gioco: la strada, ormai, sembra tracciata.