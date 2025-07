«Arrivano giocatori dalla A, vuol dire che siamo speciali»

Il Palermo prende forma e Inzaghi continua a mostrarsi soddisfatto del lavoro svolto fin qui. Il test contro il Bra non è stato spettacolare dal punto di vista dei gol, ma è forse quello che ha restituito le indicazioni più significative allo staff tecnico.

«Le gambe erano pesanti, ma sono molto contento – dichiarato l’allenatore –. Abbiamo dato minutaggio a tutti. Mi piacciono lo spirito e la voglia di questi ragazzi. Ringrazio il Bra per essere venuto qui a Chatillon: sapevo che giocasse bene e che fosse aggressivo nel pressing. Anche l’altro volta abbiamo corso tanto. Siamo stati sempre nella metà campo avversaria e abbiamo pressato forte. Potevamo segnare qualche gol in più, ma va bene così. Valuto positivamente la prestazione di tutti. Anche chi era assente sta bene, stiamo soltanto gestendo qualche fastidio».

Inzaghi comincia ad avere le idee chiare sulla qualità dell’organico a disposizione. «Stiamo inserendo tutto ciò che possiamo. Alleniamo le gambe per riuscire a fare ciò che chiedo per tutta la durata della partita. Per me non esistono titolari: conto su tutta la rosa. I ragazzi della Primavera stanno facendo bene, ma proseguiranno il loro percorso di crescita con la formazione giovanile. Avena è quello più pronto. Peda, Vasic e Corona, invece, devono dare il massimo: stanno svolgendo un ottimo ritiro».