Gomis si gioca il Palermo: «Sono tornato, Inzaghi top»

Una partita in Coppa Italia e una in campionato: tanto è durata la scorsa stagione di Gomis. E dire che l’annata si era aperta bene, con buone prestazioni nelle amichevoli e un rigore parato nella vittoria a Parma in Coppa. Ma dopo appena 37 minuti della prima gara di Serie B, sul campo del Brescia, è arrivato il grave infortunio: lesione del tendine rotuleo, intervento chirurgico e lungo stop.

Gomis è tornato in campo solo nel finale della scorsa stagione, ma solo per allenamenti individuali. Il percorso è stato tortuoso, ma durante il ritiro è rientrato in gruppo. «Sono molto contento di essere tornato – ha dichiarato in un’intervista ai canali ufficiali del Palermo – . Il gruppo si sta allenando bene, stiamo conoscendo i nuovi arrivati e cerchiamo di ritrovare certezze, assimilando i meccanismi del nuovo allenatore».

Appassionato di letteratura, Gomis ha affrontato l’infortunio come un incidente di percorso e al tempo stesso come uno stimolo per tornare più forte.