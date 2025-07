Roberto Insigne dice addio al Palermo e si trasferisce a titolo definitivo all’Avellino. L'attaccante lascia la formazione rosanero dopo due stagioni in cui ha collezionato 55 presenze e 7 reti. Insigne non era presente al ritiro rosanero: era fuori dalla lista del tecnico Filippo Inzaghi, segno che l’allenatore aveva dato il via libera alla sua cessione.

Per Insigne, classe 1994, si tratta di un ritorno ad Avellino dopo dieci anni: aveva già vestito la maglia degli irpini nella stagione 2015/2016.