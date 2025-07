Palermo, evoluzione Ranocchia: «Studio da play per il riscatto»

La prima vera stagione di Ranocchia come giocatore del Palermo non è stata positiva. L’impatto con la realtà rosanero, nei sei mesi precedenti, aveva creato aspettative importanti attorno al calciatore: nuovo numero, il 10, quello dei fantasisti, e tante responsabilità.

Il campionato scorso, però, ha raccontato la storia di un ragazzo ancora alla ricerca di una precisa identità e privo della continuità necessaria per fare la differenza ad alti livelli, in ogni partita. Ranocchia non si nasconde e fa autocritica.

«L’anno passato non è stato all’altezza delle mie aspettative. Ci sono stati molti alti e bassi, a livello personale e di squadra. Ora siamo qui per ripartire, con l’obiettivo di dimostrare che quanto accaduto lo scorso anno non rispecchia il nostro reale valore».

Quattro gol nel primo periodo in rosanero, uno soltanto – ma bellissimo – contro lo Spezia nella Serie B 2024/25.

