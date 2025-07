Palermo, Inzaghi dopo il 5-1 all'FC Paradiso: «Mi piace l’atteggiamento. I giovani? Ce li teniamo»

«Grandi miglioramenti, come era normale che sia». Pippo Inzaghi si gode il netto 5-1 contro il FC Paradiso, secondo test del ritiro di Châtillon, ma tiene i piedi ben saldi a terra. «C’è ancora pesantezza, ma ho visto volontà e impegno. Mi è piaciuto l’atteggiamento, anche se la velocità non è ancora quella che vogliamo».

Il tecnico rosanero sottolinea l’importanza del lavoro fisico: «Non mi interessa che ora ci sia brillantezza, voglio arrivare al 16 agosto con la condizione giusta. Domani correremo tanto anche dopo la partita, perché dobbiamo recuperare».

Soddisfatto anche delle soluzioni provate in campo: «Questa squadra può giocare sia col centrocampo a due che a tre, dipende dagli interpreti. Abbiamo attaccanti forti, se stanno vicini possono darci molto, come oggi. Ranocchia? Può fare il vertice basso, ha gestione e fisicità».

E sul mercato e i giovani: «Peda per me è un titolare, Vasic e Corona stanno crescendo, sono ragazzi forti e devono restare. I giocatori di Serie A ci chiedono di venire a Palermo, quindi non vedo perché i nostri debbano andare via. A breve arriverà anche un altro innesto importante».