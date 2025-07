È già sold out per il City. Un pieno che sa di Serie A

Un po’ per il blasone dell’avversario, un po’ per l’entusiasmo che si è creato attorno al nuovo corso con al centro la figura di Inzaghi, ma un chiaro segno di affetto rinnovato da parte dei tifosi è arrivato: contro il Manchester City, pur trattandosi «solo» di un’amichevole, il Palermo scenderà in campo con il Barbera pieno per la prima volta dall’avvento della nuova proprietà.

Se già la grande affluenza allo stadio è in controtendenza con le difficoltà degli ultimi mesi (nella passata stagione i rosa non hanno mai scollinato i 27 mila spettatori), ci sono due ulteriori aspetti a sottolineare la passione della piazza: da un lato i biglietti sono stati polverizzati in poco più di 24 ore, dall’altro c’è una campagna abbonamenti che cresce di giorno in giorno e vede il Palermo già vicino a superare la quota del 2025/26 (13.680 tessere).

Lo scetticismo sul prezzo dei tagliandi per la gara con i Citizens, più alto rispetto alle singole partite di campionato, ha rapidamente lasciato spazio a una caccia al biglietto che ricorda da vicino quella dei trionfali play-off 2022. Venerdì, primo giorno di vendite, sono andati esauriti tutti i posti delle curve e gran parte di quelli della gradinata; ieri anche in gradinata non è rimasto alcun posto libero.